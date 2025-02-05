Канада может возобновить торговые переговоры с Британией на фоне пошлин США
Канада и Великобритания могут возобновить торговые переговоры на фоне экономического противостояния с США.
Такую точку зрения высказал верховный комиссар (посол) Канады в королевстве Ральф Гудейл.
"Было бы интересно еще раз взглянуть на это (возможность возобновления переговоров - прим. ТАСС) и посмотреть, чего мы можем достичь в кратчайшие сроки", - заявил он в интервью европейскому изданию Politico.
По словам дипломата, перезапуск двусторонних экономических отношений "стал бы одним из шагов", который может помочь Канаде выйти за рамки зависимости от США, а Великобритания могла бы диверсифицировать торговых партнеров за пределами Европы.
Тем не менее, убежден посол, возобновление переговоров может оказаться трудным решением для правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"Мы понимаем, что имеем дело с новым правительством [Великобритании] с другими приоритетами, и может понадобиться некоторое время, чтобы провести внутренние консультации", - отметил Гудейл.
Оттава и Лондон подписали временное соглашение о свободной торговле, которое позволяло им продолжать двустороннюю торговлю на фоне выхода Великобритании из ЕС до заключения окончательного договора в ноябре 2020 года. Как пишет Politico, в январе 2024 года страны не смогли договориться об условиях продления соглашения. Великобритания выступила резко против импорта канадской говядины, выращенной с использованием гормона роста. При этом Великобритания лишилась беспошлинного доступа для производителей сыра на канадский рынок, а некоторые британские автопроизводители столкнулись с дополнительными ввозными пошлинами.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, вводятся пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады (10% - в отношении канадских энергоресурсов). Также вводятся дополнительные тарифы в размере 10% на товары из КНР. Решение в отношении Оттавы должно было вступить в силу 4 февраля, но после состоявшихся 3 февраля переговоров Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо оно было отложено еще на 30 дней.
Канадские власти ранее обещали ввести ответные пошлины в размере 25% на американские товары на общую сумму $106,5 млрд.