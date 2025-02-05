ЦБ объяснил разницу между личной инфляцией и официальной

Россияне субъективно оценивают личную инфляцию как в 1,5-2 раза более высокую, чем официальная, причем это свойственно и жителям других стран.

Об этом написано в бюллетене Центробанка "О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки". Он опубликован на сайте регулятора.

" К а ж д ы й ч е л о в е к и м е е т с в о ю с о б с т в е н н у ю п о т р е б и т е л ь с к у ю к о р з и н у т о в а р о в и у с л у г . И о ц е н к а р о с т а ц е н ы э т о й к о р з и н ы , к а к п р а в и л о , о т л и ч а е т с я о т о ц е н к и и н ф л я ц и и Росстатом, которая делается для условного среднего домохозяйства", - написано в бюллетене.

И почти всегда субъективная оценка инфляции выше, чем фактическая. Так, ООО "инФОМ" по заказу регулятора каждый месяц мониторит текущую инфляцию, оцениваемую населением, и в декабре прошлого года россияне оценивали годовую инфляцию на уровне 15,9%, а Росстат - 9,52%.

В ЦБ отмечают, что эта особенность формирует интерес к альтернативным оценкам роста цен, тем более во время повышенной инфляции.