ЦБ объяснил разницу между личной инфляцией и официальной
Россияне субъективно оценивают личную инфляцию как в 1,5-2 раза более высокую, чем официальная, причем это свойственно и жителям других стран.
Об этом написано в бюллетене Центробанка "О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки". Он опубликован на сайте регулятора.
"Каждый человек имеет свою собственную потребительскую корзину товаров и услуг. И оценка роста цены этой корзины, как правило, отличается от оценки инфляции Росстатом, которая делается для условного среднего домохозяйства", - написано в бюллетене.
И почти всегда субъективная оценка инфляции выше, чем фактическая. Так, ООО "инФОМ" по заказу регулятора каждый месяц мониторит текущую инфляцию, оцениваемую населением, и в декабре прошлого года россияне оценивали годовую инфляцию на уровне 15,9%, а Росстат - 9,52%.
В ЦБ отмечают, что эта особенность формирует интерес к альтернативным оценкам роста цен, тем более во время повышенной инфляции.