В Euroclear прогнозируют снижение доходов от замороженных в ЕС активов РФ
В 2024 году доходы Euroclear от замороженных активов России в Евросоюзе снизились из-за уменьшения процентных ставок. Существует вероятность дальнейшего снижения доходов, сообщает РИА Новости со ссылкой на депозитарий.
Согласно тексту заявления, поэтапное сокращение ставок повлекло за собой постепенное снижение процентных доходов, связанных с активами Банка России.
«Перспективы будущих доходов, вероятно, продолжат снижаться», — заявил Euroclear, отметив, что они будут зависеть от будущей политики.
Также ожидается, что в марте этого года будет переведен очередной транш в размере около двух миллиардов евро доходов от замороженных российских средств в фонд ЕС для Украины. Euroclear стремится минимизировать потенциальные юридические, финансовые и операционные риски, которые могут возникнуть для нее и ее клиентов, соблюдая при этом свои обязательства в ЕС, отмечается в заявлении.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу следует «креативно использовать» замороженные российские активы для помощи Украине.