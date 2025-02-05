В Euroclear прогнозируют снижение доходов от замороженных в ЕС активов РФ

В 2024 году доходы Euroclear от замороженных активов России в Евросоюзе снизились из-за уменьшения процентных ставок. Существует вероятность дальнейшего снижения доходов, сообщает РИА Новости со ссылкой на депозитарий.

Согласно тексту заявления, поэтапное сокращение ставок повлекло за собой постепенное снижение процентных доходов, связанных с активами Банка России.

« П е р с п е к т и в ы б у д у щ и х д о х о д о в , в е р о я т н о , п р о д о л ж а т с н и ж а т ь с я » , — з а я в и л E u r o c l e a r , о т м е т и в , ч т о о н и б у д у т з а в и с е т ь о т б у д у щ е й п о л и т и к и .

Также ожидается, что в марте этого года будет переведен очередной транш в размере около двух миллиардов евро доходов от замороженных российских средств в фонд ЕС для Украины. Euroclear стремится минимизировать потенциальные юридические, финансовые и операционные риски, которые могут возникнуть для нее и ее клиентов, соблюдая при этом свои обязательства в ЕС, отмечается в заявлении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу следует «креативно использовать» замороженные российские активы для помощи Украине.