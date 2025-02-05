Трамп собрался обнулить доходы Ирана от продажи нефти

В рамках усиления давления на Иран для заключения сделки президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов и Госдепартаменту свести к нулю экспорт иранской нефти и, соответственно, доходы от нее. Об этом со ссылкой на меморандум сообщает Reuters.

Документ был подписан главой Белого дома перед его встречей с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Комментируя его, Трамп объяснил, что не допустит появления у Исламской Республики ядерного оружия, к которому та слишком близка.

При этом президент указал, что готов к диалогу с Тегераном и хотел бы поговорить с руководством страны для обсуждения деталей соглашения. Для большей сговорчивости Трамп хочет оказать максимальное давление на Иран. Помимо удара по нефти, США готовят санкции и механизмы воздействия на тех, кто нарушает существующие ограничения.

После переговоров с Нетаньяху Трамп объявил, что США готовы взять сектор Газа под свой контроль заняться его расчисткой. Речь идет о том, чтобы «провести демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этом участке, выровнять территорию и избавиться от разрушенных зданий». Планируется ли для этого ввод американских войск в регион, глава Белого дома не уточнил.

Что касается населения сектора Газа, то их Трамп хотел бы переселить в Египет и Иорданию. Он выразил уверенность, что те обязательно примут переселенцев, также заметил, что сейчас жить в Газе невозможно.