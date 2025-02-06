В Минприроды рассказали, на сколько России хватит запасов газа

Россия обеспечена извлекаемыми запасами газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет, запасами нефти - примерно на 64,5 года. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, слова которого приводит министерство.

По словам Козлова, в России сейчас действуют 4 052 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, которые распределены между 747 недропользователями.

" В ц е л о м ж е Р о с с и я о б е с п е ч е н а и з в л е к а е м ы м и з а п а с а м и п р и р о д н о г о г а з а п р и т е к у щ е м у р о в н е д о б ы ч и б о л е е ч е м н а 1 0 0 л е т , н е ф т и - о к о л о 6 4 , 5 г о д а " , - с к а з а л о н .

Минприроды напомнило, что в России находится примерно пятая часть всех мировых запасов природного газа.

" П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м Роснедр, это 63,5 трлн куб. м. По запасам нефти страна находится на пятом месте, в цифрах это 31,4 млрд тонн", - отметило министерство.

В ближайшей перспективе, как подчеркнуло Минприроды, планируется ввести в освоение месторождения Парусовое, Северо-Парусовое и Семаковское в ЯНАО. Их общие запасы составляют более 450 млрд куб. м газа и свыше 7 млн тонн жидких углеводородов.

В рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" аукционы на восемь углеводородных участков могут состояться в 2025 году, добавил глава Минприроды.