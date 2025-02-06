Новак прокомментировал инвестсоглашение с Абхазией

Москва и Сухум пришли к единому мнению относительно будущего инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией. Первоначальный проект нуждается в существенной доработке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак после встречи с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба, его слова приводит РИА Новости.

По словам Новака, документ будет пересмотрен с целью достижения компромисса, учитывающего интересы всех заинтересованных сторон – российского и абхазского бизнеса, а также населения Абхазии.

" Э т о б у д е т д о к у м е н т , к о т о р ы й б у д е т у ч и т ы в а т ь и н т е р е с ы в с е х с т о р о н " , – п о д ч е р к н у л Н о в а к , д о б а в и в , ч т о д л я у с п е ш н о й р е а л и з а ц и и и н в е с т и ц и о н н ы х п р о е к т о в н е о б х о д и м о с о з д а т ь б л а г о п р и я т н ы е у с л о в и я , у ч и т ы в а ю щ и е о п ы т и м н е н и е р о с с и й с к и х и н в е с т о р о в , н а к о т о р ы х б у д е т о п и р а т ь с я д а л ь н е й ш е е э к о н о м и ч е с к о е с о т р у д н и ч е с т в о .

Гунба, в свою очередь, подтвердил приверженность Абхазии привлечению российских инвестиций, отметив важность сохранения баланса интересов абхазских граждан, бизнеса и инвесторов.

Стала известна просьба Абхазии к России

Он также подчеркнул значительный приток российских инвестиций в экономику Абхазии за последние годы (более 25 миллиардов рублей), и выразил надежду на дальнейшее укрепление инвестиционного климата. Сегодня Минфин РФ направил Абхазии средства для социально-экономического развития республики.