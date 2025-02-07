В Госдуме высказались о переходе на 36-часовую рабочую неделю в РФ

Сокращение рабочей недели до 36 часов в России возможно после окончания конфликта на Украине, ведь соответствующий законопроект уже готов к внесению.

Об этом в пятницу, 7 февраля, рассказала депутат Государственной думы (ГД) Светлана Бессараб.

— П е р е х о д н а 3 6 - ч а с о в у ю р а б о ч у ю н е д е л ю р е а л и з у е м . Э т о н е к а с а е т с я р а б о т н и к о в р а з л и ч н ы х п р о и з в о д с т в , п о т о м у ч т о э т о с п р о в о ц и р о в а л о б ы р о с т з а т р а т и , с о о т в е т с т в е н н о , с е б е с т о и м о с т и п р о д у к ц и и . Н о т а к о й г р а ф и к в о з м о ж е н д л я с о т р у д н и к о в о ф и с о в , т е х , к т о з а н я т в т о р г о в л е , в п р е д о с т а в л е н и и у с л у г , — з а я в и л а о н а .

По словам Бессараб, опыт европейских стран показал, что сокращение рабочей недели не снижает эффективность труда, а наоборот, стимулирует сотрудников к более быстрой и качественной работе, увеличивая при этом их благосостояние.

— М ы р а з р а б о т а л и т а к о й з а к о н о п р о е к т и г о т о в ы в н е с т и е г о , н о п о с л е о к о н ч а н и я у к р а и н с к о г о к о н ф л и к т а . У в е р е н а , м н о г и е р а б о т о д а т е л и п о у ч а с т в у ю т в э т о м э к с п е р и м е н т е : с е г о д н я н а б л ю д а е т с я д е ф и ц и т к а д р о в , а с о к р а щ е н н а я р а б о ч а я н е д е л я з а и н т е р е с о в а л а б ы м н о г и х с о и с к а т е л е й , — р е з ю м и р о в а л а д е п у т а т в и н т е р в ь ю Lenta.ru.

Также в ГД предложили рассмотреть возможность введения четырехдневной рабочей недели для мам, ориентируясь на опыт Японии.