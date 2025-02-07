В Госдуме высказались о переходе на 36-часовую рабочую неделю в РФ

Депутат Бессараб рассказала, стоит ли ожидать сокращения рабочей недели
Сокращение рабочей недели до 36 часов в России возможно после окончания конфликта на Украине, ведь соответствующий законопроект уже готов к внесению.
Об этом в пятницу, 7 февраля, рассказала депутат Государственной думы (ГД) Светлана Бессараб.
— Переход на 36-часовую рабочую неделю реализуем. Это не касается работников различных производств, потому что это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции. Но такой график возможен для сотрудников офисов, тех, кто занят в торговле, в предоставлении услуг, — заявила она.
По словам Бессараб, опыт европейских стран показал, что сокращение рабочей недели не снижает эффективность труда, а наоборот, стимулирует сотрудников к более быстрой и качественной работе, увеличивая при этом их благосостояние.
— Мы разработали такой законопроект и готовы внести его, но после окончания украинского конфликта. Уверена, многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте: сегодня наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей, — резюмировала депутат в интервью Lenta.ru.
Также в ГД предложили рассмотреть возможность введения четырехдневной рабочей недели для мам, ориентируясь на опыт Японии.