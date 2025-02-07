ЕС увеличит пошлины на российские удобрения

В Евросоюзе (ЕС) собираются ввести заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии, напоминает РИА Новости. Еще в начале февраля с такой инициативой выступила Европейская комиссия (ЕК).

С 1 июля 2025 года пошлины на импорт азотных удобрения составят 40-45 евро за тонну. В последующие годы они будут увеличиваться, а к 2035-му дойдут до 100 процентов. Европейские эксперты полагают, что эффект от этой меры станет заметен не ранее 2026 года.

Чтобы сократить зависимость от российских товаров, ЕК надеется расширить производство. В комиссии заверяют, что фермеры смогут получать удобрения по приемлемым ценам.