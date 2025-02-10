В США прекращают выпуск монет в один цент
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить выпуск новых монет в один цент для экономии бюджета. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По словам Трампа, такое решение было принято в связи с тем, что изготовление новых монет обходится дороже, чем они стоят.
«Соединенные Штаты слишком долго чеканили пенни, которые буквально стоили нам больше двух центов. Это так расточительно!» - написал глава государства в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
Монетный двор США в отчете за 2024 год заявил, что производство и распространение пенни обходится примерно в 3,7 цента, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Более высокие затраты отчасти обусловлены ростом цен на такие металлы, как цинк и медь, отмечает издание.
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Напомним, что президент США Дональд Трамп начал борьбу за сокращение расходов бюджетных средств. В частности, в свой первый день на этом посту подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней, в том числе и помощи Украине. Он также инициировал сокращения федеральных служащих для сокращения расходов на госаппарат и создал Департамент по достижению эффективности государственного управления, целями которого являются «ликвидация правительственной бюрократии, а также реструктуризация федеральных агентств».