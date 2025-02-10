Эксперт оценил планы ЕС по захвату российских судов в Балтийском море

Сообщения о разработке ЕС юридических мер по захвату судов России в Балтийском море появляются с целью запугать собственников танкеров, рассказал в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

« Р я д с т р а н , в т о м ч и с л е Е в р о п ы , х о ч е т и г р а т ь н а п о в ы ш е н и е , в о м н о г о м и х п у г а е т п е р с п е к т и в а о с т а т ь с я с У к р а и н о й н а е д и н е , п о т о м у ч т о п р е з и д е н т С Ш А Дональд Трамп открыто говорит, что конфликт должен быть закончен и всё дальнейшее содержание и восстановление Украины должна взять на себя Европа. Поэтому многие страны Европы хотят, наоборот, продолжения этого конфликта, эскалации, потому что в рамках продолжения эскалации всё-таки Соединённые Штаты хоть какую-то часть финансирования и вооружения Украины берут на себя. Поэтому им выгодно продолжение этого конфликта и разрастание этого конфликта», — отметил аналитик.

С другой стороны, по его словам, в целом Запад действует по следующей стратегии: они хотят понемногу создавать реальные проблемы для экспорта российской нефти.

Поэтому, как считает Юшков, подобная инициатива укладывается в логику, которую Запад применяет в отношении России.

« И б у д у т п р е д п р и н и м а т ь п о п ы т к и д а ж е н е з а б л о к и р о в а т ь в е с ь э к с п о р т , н о п о в ы с и т ь с т о и м о с т ь в ы в о з а р о с с и й с к о й н е ф т и и з б а л т и й с к и х п о р т о в , п о р т о в Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и д л я т о г о , ч т о б ы Р о с с и я м е н ь ш е з а р а б а т ы в а л а . Т о е с т ь о н и п о в ы с я т с т о и м о с т ь п е р е в о з к и . П о э т о м у о н и з а п у г и в а ю т с е й ч а с с в о и м и з а я в л е н и я м и с о б с т в е н н и к о в т а н к е р о в , к о т о р ы е п е р е в о з я т р о с с и й с к у ю н е ф т ь , ч т о б ы т е , в с в о ю о ч е р е д ь , п о д н я л и с т о и м о с т ь п е р е в о з к и д л я р о с с и й с к и х к о м п а н и й » , — п о д ч е р к н у л с о б е с е д н и к R T .

То есть, по мнению аналитика, всё направлено на то, чтобы попытаться лишить Россию дохода.

« П о э т о м у з д е с ь о н и , б е з у с л о в н о , п о с т у п а ю т в н е ю р и д и ч е с к и х к а к и х - т о н о р м а л ь н ы х о с н о в а н и й , н а р у ш а я К о н в е н ц и ю п о м о р с к о м у п р а в у ООН. Поэтому явно здесь обострение отношений», — заключил Юшков.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщило, что страны Евросоюза, обладающие доступом к Балтийскому морю, разрабатывают юридические меры, которые позволят проводить массовые захваты российских судов, перевозящих нефть.

В качестве причин для задержания рассматриваются экологические или «пиратские» основания.

При этом эксперты и юристы сомневаются, что удастся реализовать эту инициативу, поскольку в ЕС опасаются ответных санкционных мер со стороны Москвы.