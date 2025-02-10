Я, как и основная масса специалистов, считаю, что ключевая ставка не изменится. Напомню, что ранее было указание [президента РФ] Владимира Путина думать головой, прежде чем что-то менять на финансовом рынке, к которому, как я понимаю, Центробанк уже прислушался. Перед прошлым заседанием ЦБ по ставке все выражали мнение, что ее повысят, но этого не произошло. Полагаю, в этот раз в ЦБ тоже подумают, и повышения ставки не будет.

Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук