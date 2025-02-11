ЦБ понизил курс доллара и евро

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 12 февраля 2025 года.

Курс доллара был понижен до 95,8 рублей, на 11 февраля он составлял 96,78 рублей. Курс евро снизился до 99,19 со 100,49 рублей, установленных 11 февраля. Курс юаня был снижен до 13,02 рублей. На 11 февраля он составлял 13,24 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

После введения в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра американских санкций, торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.