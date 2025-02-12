Курс доллара к рублю резко упал

На международном валютном рынке Форекс курс доллара к рублю снизился до уровня ниже 94 рублей. Это случилось впервые с начала октября 2024 года, следует из данных Investing.

К 11:39 мск доллар упал в цене на 2,7 рубля или на 2,86%. Его курс снизился до 93,73 рубля. На российском межбанковском рынке по состоянию на 11:39 мск доллар опустился на 2,68%, курс упал до 93,88 рубля.

Вместе с тем фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте на Московской бирже снизился на 1,5%, упав в цене до 96,68 рублей.

РБК со ссылкой на главного аналитика по финансовым рынкам «Вектор Капитал» Алексея Головинова пишет, что наиболее вероятная причина укрепления рубля — это постепенно снижающийся импорт и сокращение геополитической премии.

Днем в понедельник, 10 февраля, индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов на фоне роста российского рынка акций. Такой уровень зафиксирован впервые с 26 июля 2024 года. Днем 10 февраля рублевый индекс Мосбиржи рос на 1,29 процента, до 3004,81 пункта.