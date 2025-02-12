Эксперт оценил вероятность введения в Европе потолка цен на газ

Аналитик оценил вероятность введения в Европе потолка цен на газ
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал о вероятности введения временного ограничения цен на газ в Европейском союзе.
Собеседник RT напомнил, что потолок цен в Европе не работает.
«Мы видели в прошлые попытки Евросоюза тоже ввести некий потолок цены или создать единого закупщика, который будет диктовать цены поставщикам. Но на практике ничего из этого не сработало. Есть биржа, и там определяется цена. Европейцы сами обязали всех привязать свои контракты к стоимости газа на бирже», — напомнил Юшков.
По его словам, высокие цены на газ могут привести к деиндустриализации Европы.
«Вот Фицо на днях говорил: «В США цены на газ $100, а у нас $600. Как мы будем конкурировать с ними?» Стоимость энергии закладывается в стоимость всех конечных товаров. Именно поэтому в Европе на промышленном секторе так сильно упало потребление газа, потому что нет смысла производить товары с такой дорогой энергией», — заключил Юшков.
Ранее издание Financial Times сообщило, что Еврокомиссия рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в Европейском союзе.