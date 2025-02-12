Эксперт оценил вероятность введения в Европе потолка цен на газ

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал о вероятности введения временного ограничения цен на газ в Европейском союзе.

Собеседник RT напомнил, что потолок цен в Европе не работает.

« М ы в и д е л и в п р о ш л ы е п о п ы т к и Е в р о с о ю з а т о ж е в в е с т и н е к и й п о т о л о к ц е н ы и л и с о з д а т ь е д и н о г о з а к у п щ и к а , к о т о р ы й б у д е т д и к т о в а т ь ц е н ы п о с т а в щ и к а м . Н о н а п р а к т и к е н и ч е г о и з э т о г о н е с р а б о т а л о . Е с т ь б и р ж а , и т а м о п р е д е л я е т с я ц е н а . Е в р о п е й ц ы с а м и о б я з а л и в с е х п р и в я з а т ь с в о и к о н т р а к т ы к с т о и м о с т и г а з а н а б и р ж е » , — н а п о м н и л Ю ш к о в .

По его словам, высокие цены на газ могут привести к деиндустриализации Европы.

« В о т Ф и ц о н а д н я х г о в о р и л : « В С Ш А ц е н ы н а г а з $ 1 0 0 , а у н а с $ 6 0 0 . К а к м ы б у д е м к о н к у р и р о в а т ь с н и м и ? » С т о и м о с т ь э н е р г и и з а к л а д ы в а е т с я в с т о и м о с т ь в с е х к о н е ч н ы х т о в а р о в . И м е н н о п о э т о м у в Е в р о п е н а п р о м ы ш л е н н о м с е к т о р е т а к с и л ь н о у п а л о п о т р е б л е н и е г а з а , п о т о м у ч т о н е т с м ы с л а п р о и з в о д и т ь т о в а р ы с т а к о й д о р о г о й э н е р г и е й » , — з а к л ю ч и л Ю ш к о в .

Ранее издание Financial Times сообщило, что Еврокомиссия рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в Европейском союзе.