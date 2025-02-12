Бензин АИ-92 упал в цене

Цена на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжила падать. Только за один день она уменьшилась на 2,8% по территориальному индексу Европейской части России и составила 54 235 рублей за тонну, следует из данных торгов.

Стоимость бензина марки АИ-95 тоже продолжила снижаться. За сутки она уменьшилась на 1,86%, составив 57 967 рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо подешевело сильнее других видов топлива. В среду его цена снизилась на 1,28%, достигнув отметки в 58 032 рублей за тонну.

Межсезонное дизельное топливо потеряло в цене 0,67%, его стоимость составила 56 050 рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива снизилась на 0,11%, достигнув 55 103 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) уменьшилась на 4,53%, составив 17 758 рублей за тонну. Цена мазута снизилась на 0,56%, достигнув 31 272 рублей за тонну.

В минувший вторник вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство РФ совместно с Министерством энергетики рассмотрит предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о полном запрете экспорта бензина из России на один месяц.