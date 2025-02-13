Курс доллара на международном рынке рухнул

В четверг утром курс доллара США на международном рынке Форекс опустился ниже 90 рублей, что произошло впервые с 12 сентября 2024 года, сообщает «РБК-Инвестиции».

По состоянию на 10:33 мск доллар снижался на 4,78%, до 89,5005 рубля. Накануне Центробанк резко поднял официальный курс российского рубля. Доллар упал в цене почти на два рубля, с 95,8 рубля до минимальных со 2 октября 2024 года 94,05 рубля. Утром на валютных рынках доллар продолжил снижение.

Вместе с тем курс евро упал на 0,55 процента. На максимуме курс валюты поднимался до 98 рублей, после чего снижался до 96,38 рубля. На валютном рынке начались резкие изменения после того, как в среду вечером состоялся телефонный разговор между лидерами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Беседа длилась почти полтора часа. В ходе разговора были затронуты различные вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и экономическое сотрудничество между двумя государствами.

Рынок акций также отреагировал на диалог между президентами РФ и США. Сегодня к 07:10 утра индекс Мосбиржи в рублях с дополнительным кодом iMOEX2 увеличился на 8,34%, достигнув отметки 3277,85 пункта.