Названо условие для падения цен на нефть ниже $70

До конца 2025 года цены на нефть могут опуститься до 70 долларов за баррель или ниже, если страны ОПЕК+ не отменят повышение добычи с апреля. Об этом в комментарии РИА Новости заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

© Lenta.ru

Он напомнил, что план предусматривает расширение квот для участников сделки, однако в последние полгода такое решение неоднократно переносили в связи со слабостью спроса и избытком предложения, не позволявшими ценам удержаться на приемлемом для производителей уровне. Поэтому однозначно говорить о том, какое решение будет принято, нельзя.

В среднем за год эксперт прогнозирует стоимость нефти на уровне 75 долларов за баррель сорта Brent, что соответствует текущим ценам, но на итоговый результат может повлиять слишком много факторов.

Среди них Скрябин назвал общее состояние мировой экономики (влияет на спрос на нефть), по которому могут ударить торговые войны за авторством администрации президента США Дональда Трампа, ситуацию в секторе Газа, влияющую на весь Ближний Восток, а также возможные санкции против Ирана и блокирование поставок его нефти.

Ранее Трамп заявил, что страны ОПЕК должны резко увеличить добычу нефти для обрушения цен. Такие действия, по его мнению, немедленно приведут к завершению конфликта на Украине.

При этом члены картеля публично проигнорировали этот призыв, никак не комментируя возможность досрочного повышения квот. Напротив, страны Ближнего Востока подняли цены на сырье на фоне повышения спроса на него со стороны Индии и Китая, которые столкнулись со сложностями закупки российской нефти из-за санкций администрации бывшего президента США Джо Байдена.