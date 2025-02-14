Россия будет «реинтегрирована» в мировую экономику и европейскую энергетическую систему, если будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, передает Reuters.

« Е с л и п р е з и д е н т С Ш А п р и д е т и у с т а н о в и т м и р , э т о с о г л а ш е н и е , я д у м а ю , Р о с с и я б у д е т р е и н т е г р и р о в а н а в м и р о в у ю э к о н о м и к у . . . Е в р о п е й с к у ю с и с т е м у б е з о п а с н о с т и и д а ж е е в р о п е й с к у ю э к о н о м и ч е с к у ю и э н е р г е т и ч е с к у ю с и с т е м у — э т о п р и д а с т о г р о м н ы й и м п у л ь с в е н г е р с к о й э к о н о м и к е » , — п о д ч е р к н у л о н .

До этого кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что восстановление отношений с Россией является ее миссией.

На пресс-конференции 12 февраля в Будапеште, после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, она отметила, что Германия ослабла из-за неудачных экономических решений и некомпетентного руководства.