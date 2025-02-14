Великобритания расширила санкции против России

Правительство Великобритании расширило на пять позиций санкционный список в отношении России, сообщил 14 февраля ТАСС.

Под санкции подпали предприниматель Артем Чайка, директор федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин, замминистра обороны РФ Павел Фрадков, а также завод «Киров-Энергомаш» и компания «Росатом Аддитивные технологии».

Евросоюз продолжит вводить санкции против энергетики РФ

Отмечается, что каждый из указанных лиц обвиняется в «участии или прежнем участии в получении выгод от правительства России или его поддержке. А также в деятельности, направленной на дестабилизацию, подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».