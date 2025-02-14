В ЕС заявили о «неправильном направлении» США

Еврокомиссия (ЕК) считает "взаимную" торговую политику США шагом в неправильном направлении и обещает ответить жестко и незамедлительно.
Об этом говорится в заявлении ЕК.
"Еврокомиссия рассматривает предложенную президентом [США Дональдом] Трампом "взаимную" торговую политику как шаг в неправильном направлении. ЕС по-прежнему привержен открытой и предсказуемой глобальной торговой системе, которая приносит пользу всем партнерам", - отмечается в нем.
В нем подчеркивается, что "ЕС будет жестко и незамедлительно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли, в том числе когда тарифы используются для оспаривания законной и недискриминационной политики".
"ЕС всегда будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от неоправданных тарифных мер", - добавили в ЕК.