Российский рынок акций отреагировал на итоги переговоров между РФ и США

Российский рынок акций снижается на фоне окончания переговоров между делегациями РФ и США, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Так, по данным на 15:08 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,28%, до 3 317,52 пункта, индекс РТС - на 0,27%, до 1 142,95 пункта. К 15:10 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и составлял 3 293,35 пункта (-0,46%), индекс РТС также снижался на 0,46%, до 1 134,67 пункта.

По данным на 15:40 мск, индекс Мосбиржи опускался до 3 254,85 пункта (-1,62%), индекс РТС - до 1 121,4 пункта (-1,62%).

Кроме того, курс юаня к рублю отреагировал незначительным ростом. По данным на 15:08 мск, курс юаня рос на 0,64%, до 12,411 рубля. К 15:40 мск курс юаня незначительно ускорил рост до 12,431 рубля (+0,79%).