Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу обновили рекорд

Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу вторую неделю подряд обновляют исторический рекорд. Об этом говорят подсчеты, сделанные ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Так, с 10 по 16 февраля прокачка через компрессорную станцию «Странджа — 2», которая находится на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части «Турецкого потока»), превысила 396 млн кубометров. Это абсолютный недельный рекорд поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум был зафиксирован неделей ранее — около 392 млн кубометров.

В понедельник, 10 февраля, был также превышен рекордный показатель суточных поставок по газопроводу — 56,7 млн кубометров. Таким образом, средняя загрузка «Турецкого потока» в европейском направлении в феврале оказывается на 12% выше, чем в декабре 2024 года, и на 10% больше по сравнению с январем.