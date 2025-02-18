Расчеты в долларах и евро за экспорт из России сократились до антирекорда

Доллары и евро впервые по итогам 2024 года при расчетах и за импорт, и за экспорт заняли наименьшую долю в структуре валют. Об этом свидетельствует статистика Банка России, которую изучил РБК.

Доля американской и европейской валют составила 18,6%, за прошлый год показатель сократился на 13 процентных пунктов, с 31,6%. Это произошло при росте доли валют дружественных государств до 40,2% с 29,4% годом ранее. Российская валюта второй год подряд занимает наибольшую долю в расчетных операциях за экспорт — 41,3% в прошлом году, но это превышает показатель 2023 года всего на 2,3 п.п.

Доля евро и доллара при расчетах за экспорт сокращается с 2022 года, после введения санкций стран Запада против Российской Федерации из-за начала спецоперации на Украине. В 2021 году доля доллара и евро составляла 84,6%, а по итогам 2022-го сократилась до 63,6%. На показатель прошлого года повлияло сокращение использования долларов и евро государствами Азии и Европы.

Азиатские страны, являющиеся крупнейшими российскими торговыми партнерами, в прошлом году в основном использовали дружественные валюты — 46,6%, за 2024 год показатель вырос на 10,9%. Кроме того, по этому направлению незначительно выросла доля российской валюты — на 1,2 п.п., до 37,4%. Доля евро и доллара упала на 12,1 п.п., до 16%.

Европейские страны для оплаты экспорта в основном использовали рубль — доля составила 60,3%, за 2024 год увеличившись на 11 п.п., доля валют дружественных РФ государств выросла на 2,7 п.п., до 10,2%. Доля американской и европейской валют сократилась на 13,7 п.п., до 29,5%.

При расчетах за экспорт с африканскими странами также в основном использовался рубль — его доля достигла 48,8% (плюс 11 п.п. за 2024 год).

До этого сообщалось, что рубль укрепился на фоне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.