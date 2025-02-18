Новак оценил эффект для России от отключения стран Балтии от БРЭЛЛ

Энергосистема Калининградской области и России в целом не ощутили эффекта от отключения Прибалтийских стран от БРЭЛЛ. Цены на энергию в нашей стране тоже не поменялись.

Об этом сказал российский вице-премьер Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина.

" Э н е р г о с и с т е м а р а б о т а е т в ш т а т н о м р е ж и м е - н а с е л е н и е , о б ъ е к т ы п р о м ы ш л е н н о с т и , с о ц и а л ь н а я с ф е р а , ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н а я , ц е н о в ы е п о с л е д с т в и я - о т с у т с т в у ю т " , - о т м е т и л в и ц е - п р е м ь е р .

По его словам, отсутствие реакции в России связана, в частности, с тем, что с 2014 по 2020 годы в Калининградской области были построены дополнительные энергомощности, четыре крупные электростанции на 900 МВт.