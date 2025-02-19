Позиция США по Украине отразилась на цене электричества в Германии

В Германии электроэнергия опустилась в цене до самого низкого уровня с начала января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейской энергетической биржи.

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Уточняется, что фьючерсы на электроэнергию в Германии на 2026 год упали примерно на 14%. В агентстве назвали две причины снижения цены на электричество. Во-первых, повлияло снижение фьючерсов на газ, во-вторых, влияние могли оказать сообщения, касающиеся посреднических усилий США, направленных на завершение украинского конфликта.

На этой неделе американский журнал The National Interest написал, что, несмотря на еще продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически завершен.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп не объявлял об этом прямо, однако общими усилиями руководство Соединенных Штатов пришло к выводу, что бои на Украине больше не могут продолжаться.

Накануне американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что окончание украинского конфликта откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике.