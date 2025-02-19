В ЦБ высказались о возвращении Visa и Mastercard

Банк России на данный момент не дает комментариев относительно перспектив возвращения на территорию России платежных систем Visa и Mastercard. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах», передает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что в ближайшее время международные платежные системы могут дать понять о своем намерении вернуться в РФ. Однако их возвращение будет сопряжено с определенными трудностями, отмечал он. Аксаков подчеркивал, что Россия уже привыкла к новым технологиям. Национальная система платежных карт продемонстрировала свою технологичность и результативность, указывал он.

«Анатолий Геннадьевич Аксаков сказал об этом. Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать ровно ему», - подчеркнул Гузнов.

Также, по его словам, Центробанк «не высказывал своего отношения к этой истории и к словам Анатолия Геннадьевича». Напомним, что платежные системы Visa и Mastercard ушли из России в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.