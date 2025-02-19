Нынешнее укрепление рубля — лишь временное явление. Долгосрочные перспективы национальной денежной единицы связаны с её сильным ослаблением.

Об этом в эфире YouTube-канала «Деньги не спят» заявил известный российский эксперт в сфере биржевых торгов Степан Демура, передаёт ИА DEITA.RU.

По его словам, нет никаких фундаментальных причин, которые бы должны держать курс рубля на нынешних отметках — в районе 90 в паре с долларом. Как считает специалист, в обозримой временной перспективе рубль должен упасть в район 125.

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Более того, ещё позже — на более отдалённом историческом горизонте, рубль должен обвалиться до 250 в паре с долларом, заявил Демура. Однако, такая низкая оценка российской денежной единицы будет ещё не скоро, подчеркнул аналитик.

«У рубля нет «дна». Я всегда говорил о том, что у него есть две цели — это 125 и 250. 125 недавно уже сделали», — заключил специалист.

При этом, трейдер также заявил, что впереди весь мир ждёт «мощнейший кризис, которого ещё никогда не было», и когда он будет набирать обороты, то курс доллара будет всё время расти за счёт того, что это «старшая валюта».