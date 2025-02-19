Цена алюминия поднялась до максимума за месяц

Стоимость алюминия поднялась в среду, 19 февраля, до максимума за месяц на фоне сообщений о намерении ЕС ограничить импорт российского алюминия.

Об этом пишет агентство «Прайм».

По данным на 16:20 мск, фьючерс на алюминий дорожал на 1%, до $2697,05 за тонну, при этом ранее в ходе торгов цена уже поднималась выше $2700 долларов. Это произошло впервые с 20 января.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала жёсткий ответ на введённые со стороны США пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы.