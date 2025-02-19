Бензин за неделю подорожал в среднем на 12 копеек

Средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 февраля 2025 года выросли на 12 коп. - до 58,93 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 12 коп. и составили 55,78 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 12 коп. - до 60,89 руб. за литр, Аи-98 - на 12 коп., до 83,56 руб. за литр.

Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 9 коп. - до 70,86 руб. за литр.

По данным Росстата, с 11 по 17 февраля 2025 года изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 67 субъектах Российской Федерации, более всего в Хабаровском крае и Ненецком автономном округе (+0,9%). Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в семи субъектах РФ, более всего в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 54,79 до 57,18 руб., марки Аи-95 - от 60,49 до 65,69 руб., марки Аи-98 и выше - от 83,20 до 88,26 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 55 до 57,58 руб., марки Аи-95 - от 59,60 до 63,71 руб., марки Аи-98 и выше - от 69,60 до 88,14 руб. за литр.