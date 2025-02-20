Власти запланировали резкое уменьшение трат из ФНБ в 2025 году

Ключевым направлением расходов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году станет финансирование крупных инфраструктурных проектов. По данным Минэкономразвития, на эти цели планируется выделить 700 млрд рублей, сообщили «Известия».

В России запланировали резкое уменьшение трат из ФНБ
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Кроме того, около 600 млн рублей из фонда направят на софинансирование пенсионных накоплений, что отражено в бюджете на 2025–2027 годы.

В 2024 году значительная часть средств ФНБ также шла на инвестиционные проекты в промышленности и транспорте — порядка 1,1 трлн рублей, уточнили в Минэке. В частности, финансировалось строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.

Еще одной крупной статьей расходов в 2024 году стало покрытие бюджетного дефицита в размере 1,3 трлн рублей. Дополнительно около 200 млн рублей направили на пенсионные выплаты.

В общей сложности в 2024 году из ФНБ было израсходовано более 2,4 трлн рублей, что в 3,5 раза превышает запланированные на 2025 год суммы.

Осенью министр финансов Антон Силуанов сообщил, что впредь ФНБ не будет использоваться для финансирования бюджетного дефицита — его будут покрывать за счет государственных заимствований через размещение ОФЗ. Ожидается, что в 2025 году дефицит составит 1,2 трлн рублей.

С 2025 года ФНБ будет задействован исключительно в качестве страхового механизма на случай падения цен на нефть, подчеркнул Силуанов.

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