Россиян предостерегли от покупки валюты в панике

Те, кто сейчас активно приобретает доллары из-за его ослабления к рублю, могут оказаться в проигрыше, поскольку есть все основания полагать, что нацвалюта продолжит укрепляться, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он рекомендует «не увлекаться» покупкой американской валюты. По словам Аксакова, вероятно, геополитика будет меняться, «а она влияет на курс рубля». Он отметил, что Банк России наряду с правительством достаточно грамотно предпринимает действия с точки зрения бюджетной и денежно-кредитной политики.

Костин считает, что курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей

«Поэтому предпосылки, исходя прежде всего из геополитической ситуации, это укрепление рубля. Не исключаю, что проиграешь, если купишь сегодня, а доллар завтра может быть дешевле», - указал Аксаков.

Накануне Telegram-канал Shot сообщил, что россияне массово скупают доллары на фоне падения курса. Отмечалось, что во многих обменниках наблюдаются очереди. При этом в обменниках доллар продают дороже официального курса Центробанка. Напомним, что вчера курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с сентября 2024 года. В частности, к 13:14 мск доллар падал на 2,25 рубля относительно предыдущего закрытия — до 87,72 рубля.