Трамп выступил против сотрудничества нефтяных фирм США с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп выступает против взаимодействия национальных нефтяных компаний с Венесуэлой.

Он подтвердил это на встрече с губернаторами американских штатов в Белом доме.

"[Предыдущий глава вашингтонской администрации Джо] Байден подставил нас в Венесуэле", - заявил Трамп. "Мы сделали Венесуэлу снова сильной", - считает он. "Но у нас идут консультации по поводу всей этой неразберихи", - подчеркнул американский лидер. "Вместо того чтобы добывать свои [энергоносители], мы отправились в Венесуэлу, у которой есть очень тяжелая [нефть]", - сказал он. "У нас лучший продукт в мире. У нас больше жидкого золота, чем у кого-либо в мире", - добавил Трамп.

На днях он охарактеризовал Венесуэлу как врага США, отметив, что не хочет сохранения закупок у нее нефти национальными компаниями.

Посланник американского президента по особым поручениям Ричард Гренелл нанес в январе визит в Каракас. По итогам поездки он сообщил об освобождении властями Венесуэлы шести американских граждан. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро положительно оценил встречу с Гренеллом.

Венесуэла разорвала в 2019 году отношения с США после того, как Вашингтон признал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой государства. С 2015 года США и их союзники ввели против Венесуэлы более 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике страны наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году при Трампе против государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Предыдущая администрация США во главе с Байденом не признала результаты президентских выборов 28 июля прошлого года, на которых Мадуро одержал победу, и объявила избранным президентом Венесуэлы его соперника на выборах Эдмундо Гонсалеса.