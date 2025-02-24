В России подорожает лосось

В связи с принятием нового закона, регулирующего условия рыболовства в России, в стране прогнозируется повышение стоимости лососевых видов рыб. Об этом сообщают «Известия».

По словам Владимира Галицына, главы Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, в законопроекте, касающемся перезаключения договоров в текущем году, указана дата, которая вызывает опасения относительно будущего многих предприятий Камчатского края. Этот регион является одним из лидеров по вылову лосося в России, указал он.

В соответствии с новыми правилами, до конца 2025 года предприниматели должны заключить с Росрыболовством договоры на использование промысла и внести оплату в размере примерно 200 миллиардов рублей. В противном случае рыболовные участки будут выставлены на торги.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что цены на икру повысились в России по ряду причин. Одной из них является незначительный улов рыбы, отметил он.