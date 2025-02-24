ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения.

Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

«Совет ЕС запрещает предоставление временного хранения для российской сырой нефти и нефтепродуктов [в Евросоюзе]», — говорится в заявлении.

В Совете ЕС подчеркнули, что ограничения не зависят от закупочной цены нефти и конечного пункта назначения этих продуктов. Также Совет расширил запрет на предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов по сырой нефти в России.

До этого ЕС принял 16-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали владельцы судов так называемого «теневого флота» России и те, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Новые санкции также включили запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красной звезды».