Трампу понадобилась канадская нефть

Президент США Дональд Трамп потребовал возобновить проект нефтепровода Keystone XL, который должен связать Канаду с американским штатом Небраска. Об этом со ссылкой на заявление главы Белого дома пишет Bloomberg.

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Трамп пообещал легкие согласования и быстрый старт строительства, хотя отвечающая за проект компания South Bow Corp. уже сообщила об отказе от него. Часть необходимой инфраструктуры демонтирована, а срок действия ключевых разрешений истек.

Тем не менее президент США настаивает на строительстве, допуская смену подрядчика. По его мнению, проект, который он поддерживал еще в свой первый срок, не был реализован только из-за противодействия администрации президента Джо Байдена, который, как и предыдущий президент от демократов Барак Обама, внял аргументам экологов.

Проект нефтепровода длиной почти две тысячи километров уже десять лет является частью политической борьбы. Однако его возобновление сейчас осложняется новым обстоятельством. Декларации Трампа о намерении сделать Канаду американским штатом, а также угрозы ввести 25-процентные пошлины на все товары вызвали в стране рост антиамериканских настроений.

На этом фоне премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил введения запрета на экспорт в США энергоносителей, в том числе нефти, что создает препятствия для согласования проекта нефтепровода с другой стороны границы.

С момента своего возвращения на пост Трамп уже несколько раз возвращался к нефтегазовому рынку. Он требовал от американских компаний быстрее увеличивать добычу, настаивал на том, чтобы страны ОПЕК быстро увеличили производство нефти для радикального снижения цен, а также поклялся достроить трубопровод Constitution для транспортировки природного газа в Нью-Йорк, хотя его разработчик отказался от этой затеи в 2020 году.