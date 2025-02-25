МВФ может отложить выделение нового транша Украине

Выделение Украине очередного транша в $917,5 млн от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) может быть отложено, пока Киев не выполнит "предварительное условие".

Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров с МВФ.

20 февраля миссия МВФ прибыла в Киев для очередной ревизии выполнения Украиной обязательств в рамках программы EFF, по итогам которой страна сможет получить очередной транш. Однако, по информации издания, переговоры идут сложно и "могут завершиться не так удачно, как шесть предыдущих".

Украина к поставленному сроку не выполнила два обязательных условия (два так называемых структурных маяка): не отменила "поправки Лозового" (ряд постановлений, касающихся сроков досудебного расследования) и не создала административный суд, который должен рассматривать дела против государственных органов.

"Если по вопросу "поправок Лозового" идет дискуссия, то по поводу суда - [этот] "маяк", скорее всего, станет предварительным условием", - приводит агентство слова своего источника.

По его словам, выделение очередного транша, который ожидается в размере $917,5 млн, вероятно, станет возможным лишь после принятия закона о создании административного суда.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также признал, что переговоры с МВФ по седьмой ревизии идут сложно, в том числе в свете "последних событий в международной политике". При этом ранее Министерство финансов Украины сообщило о планах привлечь в 2025 году $2,7 млрд от МВФ по линии программы расширенного финансирования.

В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу в размере $15,6 млрд. Для получения финансирования Киев должен выполнять определенные обязательства - так называемые структурные маяки. Средства от МВФ поступают отдельными траншами после ревизии исполнения этих условий. Эксперты фонда оценивают выполнение Киевом условий меморандума об экономической и финансовой политике, в частности исполнение бюджета, состояние международных резервов и проведение реформ.

В Киеве неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи.

Недавно вступивший в должность президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании заявлял, что намерен в сжатые сроки положить конец украинскому конфликту. Многие эксперты в связи с этим высказывали опасения возможного значительного уменьшения финансовой помощи Украине со стороны США в случае его победы. В феврале Зеленский на фоне неопределенности с поступлением помощи от США потребовал от правительства Украины в течение месяца найти новые источники международного финансирования.