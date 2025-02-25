Бундесбанк впервые с 1979 года понес убытки в €19,2 млрд

Германский Федеральный банк (Бундесбанк) впервые с 1979 года понес финансовые убытки, которые составили по итогам 2024 года €19,2 млрд. Об этом говорится в сообщении института.

Убытков в таком размере еще ни разу не фиксировалось в истории Бундесбанка, созданного в 1957 году. Финансовый институт ожидает потерь и в ближайшие годы, но не столь больших.

По мнению главы регулятора Йоахима Нагеля, пик проблем преодолен. Ранее он предупреждал, что Бундесбанк не ожидает достижения прибыли "в течение длительного времени".

Общие золотовалютные резервы Бундесбанка по состоянию на конец прошлого года составили около €267 млрд. На конец 2023 года они оценивались примерно в €197 млрд.