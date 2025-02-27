Индекс РТС снизился более чем на 3% после публикации ЦБ курсов валют

Индекс РТС снизился более чем на 3% после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 28 февраля до 87,7 рубля, евро - до 92,04 рубля, юаня - до 11,96 рубля.

По данным на 17:49 мск, индекс РТС снижался на 1,35%, до 1 184,83 пункта, индекс Мосбиржи торговался на уровне 3 231,84 пункта (-1,35%).

К 17:56 мск, индекс РТС ускорил снижение и находился на отметке 1 162 пункта (-3,25%), индекс Мосбиржи составлял 3 234,8 пункта (-1,26%).