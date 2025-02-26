Налоговые поступления в российский бюджет резко выросли

По итогам 2024 года налоговые поступления в российский бюджет выросли на 20,1 процента в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 43,5 триллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

В денежном выражении годовой прирост составил 7,3 триллиона рублей, уточнили в ведомстве. За отчетный период поступление налогов в федеральный бюджет увеличилось на 26,1 процента, до 24,8 триллиона (плюс 5,1 триллиона), а консолидированные бюджеты регионов — на 13,1 процента, до 18,7 триллиона (плюс 2,2 триллиона).

Общее же поступление администрируемых ФНС доходов в бюджетную систему РФ в 2024 году выросло на 20,3 процента и достигло отметки в 56,3 триллиона рублей. В годовом выражении прирост составил 9,5 триллиона. Достигнутый результат оказался выше прогноза главы службы Даниила Егорова, который ожидал рост налоговых поступлений на 12 процентов (до 52,5 триллиона рублей).

Наибольший прирост продемонстрировали поступления налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — плюс 27,9 процента, до 12,6 триллиона рублей. Темп прироста по НДС составил 21,6 процента (до 8,7 триллиона), по НДФЛ — 28,1 процента (до 8,4 триллиона). Налог на прибыль, в свою очередь, принес в госказну еще 8,1 триллиона (плюс 1,6 процента).

Ранее газета «Известия» сообщила, что в январе-октябре 2024 года доходы российских регионов от НДФЛ увеличились на 27 процентов и достигли 6,1 триллиона рублей. За отчетный период выросли и поступления от этого налога в федеральный бюджет. Размер перечислений россиян с доходами свыше пяти миллионов рублей в госказну за первые десять месяцев выросли до 146 миллиардов рублей.