Сын владельца «Крокуса» раскрыл сумму ущерба от теракта

Приблизительный ущерб Crocus Group в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» составил 150-200 миллионов долларов в зависимости от системы подсчета. Об этом заявил предприниматель Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, в беседе с РБК.

Бизнесмен отметил, что теракт стал большой трагедией для людей, которые пострадали при нападении террористов или потерявших близких.

Ущерб, нанесенный "Крокус Сити Холлу", может превысить 11 миллиардов рублей

Агаларов подчеркнул, что после теракта парализовалась работа всех объектов на территории и снизилась посещаемость.

По его данным, благодаря «Крокус Сити Холлу» остальные объекты «Крокус Сити» посещали плюс 6-7 тысяч человек ежедневно. На возведение концертного зала потратили 70 миллионов долларов, а теперь «от него ничего не осталось».

Летом 2024 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев называл вопрос создания мемориала решенным. Тогда он отметил, что это связано с восстановлением разрушенной части здания, пострадавшей от пожара. Crocus Group отчитывался, что планирует восстановить внешний контур сгоревшего после теракта концертного зала.