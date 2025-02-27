Эксперты рассказали о ситуации с рублем

Эксперты ответили на вопросы о текущем положении рубля, а также сделали прогнозы по будущему российской валюты. Об этом сообщает «РБК Инвестиции».

Как напомнил источник, в конце февраля доллар начал укрепляться по отношению к рублю, после периода заметного падения. Как рассказала экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец, для роста рубля в феврале есть две основные причины — удержание позиций розничными инвесторами, а также высокая конверсия экспортной выручки. По ее словам, 27 февраля закончилась лицензия Минфина США на завершение операций с «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом», из-за чего экспортеры поспешили завершить расчеты к этой дате. Это совпало высокими ценами на нефть в январе.

«Эта концентрированная конверсия шла, начиная с конца января, безостановочно до конца февраля», — заявила Донец.

Как объяснил начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, падение доллара прекратилось из-за перемены позиции инвесторов.

«Судя по торможению рубля на валютном рынке, изначальная эйфория инвесторов постепенно сменяется осторожной позицией, участники не прочь взять паузу и откупить валюту обратно по привлекательному курсу», — заявил Кравченко.

При этом аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов добавил, что фундаментальным рост рубля пока не стал, а недавнее укрепление можно объяснить техническим фактором.

«Рынок подошел к важному уровню поддержки 87,3 рубля за доллар, от которого наблюдаются покупки», — сообщает источник.

Впрочем, аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко считает, что и падение доллара пока нельзя считать полностью законченным. По его словам, в данный момент правильно говорить лишь о «замедлении снижения».

«Мы пока не видим, что падение курса доллара прекратилось. Правильно будет говорить об определенном замедлении снижения. Учитывая достаточно продолжительное укрепление рубля, по всей видимости, начинается коррекционное движение. Похожие ситуации технической коррекции наблюдались и ранее, например, с 14 по 18 февраля», — рассказал эксперт.

К этому мнению присоединился начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Он считает, что рост рубля к доллару еще не завершен.

Иван Ефанов также добавил, что дальнейший рост рубля может быть обеспечена выплатами дивидендов экспортерами, а также высокой затоваренностью последних.

«Это будет продолжаться до августа. В прошлом году этот фактор позволил укрепиться рублю до уровней 83,7 рубля, а экспортеры продавали более 100% валютной выручки по данным ЦБ. <...> Экспортеры в период более низких ставок не возвращали валюту в страну, а брали кредиты в рублях для целей фондирования оборотных средств. Возможно, текущие ставки делают такую практику невыгодной для экспортеров, и они возвращают валюту в страну и выступают в роли кэрри-трейдеров»», — добавил он.

А вот на вопрос о том, как возможное улучшение геополитической ситуации скажется на рубле, мнение экспертов разделились. Как считает Юрий Кравченко, такая перспектива принесла бы более существенное укрепление рубля — по его мнению, это возможно при ослаблении внешнеторговых ограничений на экспорт из России, или при ослаблении внутренних ограничений для движения капитала по финансовому счету.

При этом Софья Донец считает, что снятие санкций или смягчение геополитической обстановки не обязательно приведет к росту российской валюты.

«Потому что восстановление импорта и оттока (капитала — прим. ред.) может происходить быстрее и быть более гарантированным, чем например, рост экспортной выручки, который по-прежнему определяется глобальными трендами по сырью. <...> Что касается притока иностранных инвесторов, то к этому потенциально мы относимся с осторожностью, и с точки зрения регулирования, и с точки зрения выбора стратегии самих внешних инвесторов», — считает она.

При этом Донец также добавила, что вступление в силу санкций США против российского нефтяного сектора может затруднить жизнь российских экспортеров, хотя и не поменяет ее кардинально.

«Как мы видим по опыту предыдущих санкций, через какое-то время подстройка будет осуществлена. Тем не менее, это как минимум не позитив и в этом смысле мы видим переоцененность рубля к фундаменталу», — считает эксперт.

Еще одной возможностью для восстановления курса доллара, по мнению Спартака Соболева, является завершение зимнего налогового периода. Эксперт считает, что котировки рубля подвержены недельным колебаниям в пределах 5-7%.

Наконец, эксперты сделали прогнозы по курсу доллара на март. По мнению Дудченко, в ближайшую неделю курс доллара составит 87-89 рублей. При этом, он не исключил даже более оптимистичного прогноза.

«Мы не будем исключать, что на фоне продолжающихся переговоров и спекуляций о возможном урегулировании конфликта курс доллара может опуститься и чуть ниже — к уровням 85-87 рублей», — рассказал он.

Эксперты «Цифра брокер» ожидают значительного укрепления рубля к июлю — до уровней 83 рубля за доллар. При этом эксперты предупредили, что за снижением ставок и ростом импорта может последовать разворот, который вновь вернет рубль к ослаблению.

А вот ожидания экспертов «Велес Капитал» оказались менее оптимистичными — они ожидают, что в марте курс может вернуться в диапазон 90-95 рублей. Софья Донец назвала более оправданным ожидания в районе 95-100 рублей, хотя и не исключила, что курс в марте может вернуться в диапазон 90-100 рублей за доллар.