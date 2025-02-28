В ОАЭ появится первая национальная платежная система

Дочерняя компания ЦБ ОАЭ Al Etihad Payments сообщила о готовности финансовой инфраструктуры для активации Jaywan, национальной платежной системы ОАЭ, на местном и зарубежном уровнях.

Jaywan станет первой внутренней системой карт.

“Jaywan будет доступна во многих вариантах, таких как дебетовые, предоплаченные и кредитные карты (базовые и премиальные), и может быть использована во всех платежных каналах, таких как онлайн-транзакции, снятие денег в банкоматах и терминалах в точках продаж (POS)”, — говорится в релизе.

Al Etihad Payments подписала соглашения о партнерских отношениях с международными платежными сетями, включая Discover, Mastercard, Visa и UnionPay, чтобы позволить клиентам в ОАЭ использовать карты Jaywan и расширить возможности их применения во всем мире. Кроме того, компания подписала меморандум о взаимопонимании с Samsung Gulf Electronics, чтобы обеспечить возможность использования карт Jaywan в кошельке Samsung Wallet.

Дальше компания планирует внедрение Jaywan в Google Pay и Apple Pay, а также заключение двусторонних соглашений с Индией к середине 2025 года и другими странами, чтобы расширить возможности использования Jaywan за пределами ОАЭ.