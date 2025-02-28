Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки

Во второй половине 2025 года ключевая ставка Банка России, возможно, снизится до 19%. Падение может быть и более существенным, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Согласно сигналам ЦБ, в ближайшее время кредитная политика будет оставаться весьма жесткой. На текущий год диапазон процентной ставки по кредитам составляет от 19% до 22%, отметил Костин. Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдаются «позитивные моменты, такие как сокращение кредитования». Представитель банка предположил, что инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год — 7-8%, напомнил глава ВТБ.

«Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале — мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может, даже и несколько ниже», — добавил Костин.

14 февраля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. ЦБ отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким. По его оценке, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Ранее Банк России пересмотрел свой прогноз относительно среднего уровня ключевой ставки на период до 2025–2026 годов. Согласно обновленным данным, регулятор ожидает, что средняя она будет находиться в диапазоне от 19% до 22% до конца 2025 года.