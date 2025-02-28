Импорт российской нефти в Индию упал до самого низкого уровня

В феврале 2025 года Индия довела закупки российской нефти до самого низкого уровня с января 2023 года. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

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Отмечается, что это свидетельствует об эффективности американских санкций, нацеленных на нарушение цепочек поставок. Кроме того, есть прогнозы, что в ближайшие два месяца Индия еще сильнее сократит импорт нефти из России. Одна из причин этого — резкое сокращение доступного флота.

Издание подчеркивает, что в феврале поставки нефти из России в Индию упали на 14,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем и достигли среднего показателя около 1,4 миллиона баррелей. При этом импорт иракской нефти вырос на 8,3 процента. Также Индия стала покупать больше нефти в Нигерии, Анголе, Мексике и Колумбии.

Ранее сообщалось, что индийские компании вынуждены искать новые способы покупать российскую нефть из-за санкционного давления со стороны США.