Мемкоин Трампа вырос после конфликта с Зеленским

Мемкоин президента США Дональда Трампа OFFICIAL TRUMP вырос после его перепалки с Владимиром Зеленским, которая произошла во время их встречи в Белом доме. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Согласно данным площадки, курс мемкоина на 22:50 составил 13,31 доллар — это на 5,73% больше, чем в начале дня. При этом, рост произошел на фоне встречи Трампа с Зеленским, которая закончилась перепалкой.

Напомним, что ранее в Вашингтоне прошли переговоры Трампа и Зеленского, которые завершились перепалкой между политиками. В итоге Зеленскому пришлось досрочно покинуть Белый дом, без подписания соглашения по редкоземельным металлам.