У участников саммита в Лондоне разделились мнения по поводу активов РФ

Страны, участвовавшие в саммите в Лондоне, не выработали единого мнения по вопросу использования замороженных активов РФ для финансирования Киева.

Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому