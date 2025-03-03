В Европе не поддерживают использование замороженных российских активов из-за различных рисков. Так нежелание потратить российские средства объяснила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит CBS.

По мнению бывшего премьера Эстонии, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных денег, и у них на то есть несколько доводов.

«Есть несколько аргументов, и некоторые страны не поддерживают из-за разных рисков. Но я думаю, знаете ли, в конце концов, все придут к одному и тому же выводу. Не наши налогоплательщики должны платить за ущерб, нанесенный Россией Украине. За это должна платить Россия» — пояснила Каллас.

Европейские страны сейчас разрабатывают планы того, как заставить Россию возмещать нанесенный Украине ущерб. Однако с каждым днем «удерживать все 27 стран в узде», чтобы те не ослабляли давление на Россию, становится все труднее, признала глава евродипломатии.

Песков: попытки изъять замороженные активы РФ будут иметь серьезные последствия

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что на саммите в Лондоне страны не достигли консенсуса относительно использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Он подчеркнул, что между участниками саммита не сформировалось единого мнения по этому вопросу.