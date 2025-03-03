Тысячи европейцев рискуют лишиться работы

Инициатива президента США Дональда Трампа ввести 25%-ные пошлины на сталь и алюминий может привести к сокращению рабочих мест на предприятиях сталелитейной промышленности в странах Европейского союза.

Согласно исследованию Bloomberg Intelligence, новые пошлины США на ввоз стали и алюминия из ЕС могут привести к сокращению 12 000 рабочих мест. Об этом пишет колумнист Bloomberg Лайонел Лоран, ссылаясь на результаты исследования.

Кроме того, введение пошлин на импорт товаров из ЕС может побудить автопроизводителей перенести свои производственные мощности в США.

По оценкам Bloomberg Economics, торговые пошлины США могут поставить под угрозу 1,5% валового внутреннего продукта (ВВП) Евросоюза.

Ранее, в декабре 2024 года, Институт экономических исследований Ifo отмечал снижение индекса делового климата в немецкой автомобильной промышленности.