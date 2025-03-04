Глава МЭР заявил о признаках охлаждения экономики России

Опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждения экономики России, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в Госдуме.
"В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы", - сказал он.
Он добавил, что рост перестал быть фронтальным.
"У нас, например, замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение ДКП", - отметил министр.
Решетников также сообщил, что правительство работает над обеспечением макроэкономической стабильности в поиске баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики.
"Работаем с Банком России и Минфином над взаимоувязкой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Оцениваем объемы и структуру кредитования. Управляем наращиванием кредитования в госсекторе, чтобы заимствования госкомпаний не "пережали" частные инвестиции", - сказал министр.