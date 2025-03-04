Торговую политику Трампа назвали путем к мировой Великой депрессии

Мировая экономика на фоне обострения тарифных войн может столкнуться с похожим на Великую депрессию кризисом, считает заместитель генерального секретаря Международной торговой палаты в Париже Эндрю Уилсон. Его комментарий на фоне введения американских пошлин на товары из Канады и Мексики, а также их повышения для китайской продукции приводит The Wall Street Journal.

По словам специалиста, шаги, предпринятые президентом США Дональдом Трампом в сфере торговой политики, «могут стать началом нисходящей спирали», что окажется путем к ситуации в духе 1930-х. Все это вызывает глубокое беспокойство, «создает нестабильную позицию и затуманивает мировую экономику на ближайшие месяцы», отметил Уилсон.

Белый дом объявил введение пошлин в отношении Канады и Мексики их недостаточной борьбой с поставками в США наркотиков, в первую очередь фентанила. В свою очередь канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал введение ответных тарифов вопросом трех недель, а мэр провинции Онтарио даже пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд штатов США, включая Нью-Йорк.

Ранее аналитики предсказали, что пошлины приведут к удорожанию популярных в Соединенных Штатах товаров, а наиболее чувствительными последствия ограничительной торговой политики окажутся для американского рынка автомобилей и электроники.